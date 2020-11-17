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Dünya

İsveç'te bir belediyenin okullarda başörtüsü yasağını mahkeme kaldırdı

İsveç'in Skurup ilçesinde belediyenin getirdiği okullarda başörtü yasağı mahkeme tarafından kaldırıldı. Mahkeme, yasağın Anayasa ve din özgürlüğüne aykırı olduğu için kaldırıldığına dikkat çekti.

Atila Altuntaş   | 17.11.2020
İsveç'te bir belediyenin okullarda başörtüsü yasağını mahkeme kaldırdı

Stockholm

İsveç'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediyenin getirdiği okullarda başörtü yasağının mahkeme tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Malmö İdare Mahkemesinden yapılan açıklamada, Skurup Belediye Meclisinin okullarda başörtüsü yasağı kararının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, yasağın Anayasa ve din özgürlüğü hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Ayrımcılık Ombudsmanı (DO) tarafından dün yapılan açıklamada da Anayasa ile uyumlu olmadığı için yasağın kaldırılması istenmişti.

Skurup Belediye Meclisi, geçen yıl aralık ayında 13 yaşından küçük öğrencilere başörtüsü yasağı getirmişti. İlçede bulunan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını açıklamıştı.

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