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Dünya

İsveç'te 1 Mayıs gösterilerinde yüzlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
İsveç'te 1 Mayıs gösterilerinde yüzlerce kişi İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholms Lan

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen eylemciler, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını istedi.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor" ve "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük, Trump planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra Segel Torg Meydanı'na kadar yürüdü.

Çok sayıda polisin önlem aldığı gösteride, sahneye çıkan Filistin atkılı yerel sanatçılar da Gazzeli çocuklar için şarkı söyledi.

İsveçli aktivist ve akademisyen Roberto Felicetti, AA muhabirine Filistinlilerin modern dünyada soykırıma uğradığını belirtti.

Filistin halkını desteklemek için eyleme katıldığını söyleyen Felicetti, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü korkunç bir soykırım yaşıyorlar. Soykırım karşısında sessiz kalamayız. Bu durumun daha fazla devam edemeyeceğini yüksek sesle söylemeliyiz. Masum insanlar ve çocuklar, siviller Gazze'de hedef alınmaya devam ediyor. Sessiz kalmak soykırıma ortak olmaktır. İsrail, Filistinlileri artık insan olarak görmüyor ve katlediyor. Olanlar normal değil, katliamı izleyip sessiz kalmayın lütfen, orada olan sadece insan hakları ihlalleri değil, demokrasiye de bir saldırı var."

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