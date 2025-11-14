Dolar
Dünya

İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüsün durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de çift katlı otobüsün bir durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Lejla Biogradlija  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüsün durağa çarpması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi

Ankara

İsveç Polisinden yapılan açıklamada, başkentin Östermalm bölgesinde çift katlı otobüsün bir otobüs durağına çarpması sonucu yaşanan kazada ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, kazanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısı bilgisine ilişkin detay vermedi.

Ulusal medya, durağa çarpan çift katlı otobüsün boş olduğunu ve şoförünün gözaltına alındığını aktardı.

Kazanın meydana geldiği durak ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil durum ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

