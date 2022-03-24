Dolar
14.85
Euro
16.36
Altın
1,948.10
ETH/USDT
3,012.30
BTC/USDT
42,820.00
BIST 100
2,187.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir depoda patlama meydana geldi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İsveç parlamentosuna hitap eden Zelenskiy, Rusya'ya daha fazla yaptırım istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısını durdurmak için daha fazla yaptırım uygulanması gerekir." dedi.

Atila Altuntaş   | 24.03.2022
İsveç parlamentosuna hitap eden Zelenskiy, Rusya'ya daha fazla yaptırım istedi

Stockholms Lan

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dev bir ekranla yansıtılan çevrim içi bağlandığı oturumla İsveç parlamentosuna hitap etti.

Parlamentoya hitaben duygusal bir konuşma yapan ve ayakta alkışlanan Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını durdurmak için Batı ülkelerinden daha fazla yaptırım istedi.

Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana binlerce ölümün olduğu, eşi benzeri olmayan karanlık bir dönemi yaşadıklarını belirterek "Rus ordusunun Ukrayna'da yaptıklarına bakın. Suriye'ye atılan bombalar bir aydır ülkemize atılıyor. Binlerce ev yıkıldı. 10 milyon kişi kaçtı. Rusya saldırıları durdurur durdurmaz kaçan insanların geri geleceğinden eminim." diye konuştu.

İsveç'in, Ukrayna'ya ilk silah gönderme kararı veren ülke olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "İsveç, tarihi bir karar vererek bize ilk silah yardım yapan ülke oldu. Ayrıca Rus yaptırımlarının da arkasında duran İsveç'e teşekkür ederim. Burada şunu da belirtmek isterim ki savaş suçlarını işleyenlerin tamamının adalete teslim edilerek cezalandırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin AT4 tanksavar silahı daha gönderme kararı aldı.

Daha önce hükümet, Ukrayna'ya, 5 bin AT4 tanksavar silahı, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri miğfer, 135 bin askere yetecek hazır gıda, 10 bin bandaj, 100 bin litre alkol ve koruyucu ekipman, 367 uçaksavar, 62 çiftli dürbün ve 5 dron ile 3 bin 400 koruyucu kıyafet göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini görüştü

Putin, Güvenlik Konseyi ile Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecini görüştü

Ukraynalılar çatışmada ölen askerini diz çökerek son yolculuğuna uğurladı

Lavrov ile Kızılhaç Başkanı Maurer, Ukrayna'daki insani durumu görüştü

İngiltere 65 Rus iş insanı, bankası ve şirketine daha yaptırım kararı aldı

İngiltere 65 Rus iş insanı, bankası ve şirketine daha yaptırım kararı aldı
Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı

Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı
İsveç parlamentosuna hitap eden Zelenskiy, Rusya'ya daha fazla yaptırım istedi

İsveç parlamentosuna hitap eden Zelenskiy, Rusya'ya daha fazla yaptırım istedi