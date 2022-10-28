Dolar
18.61
Euro
18.57
Altın
1,645.56
ETH/USDT
1,512.80
BTC/USDT
20,212.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı
logo
Dünya

İsveç, ön incelemesi yapılan Kuzey Akım sızıntılarına dair ek inceleme yapacak

İsveç, ön incelemesi yapılan iki Kuzey Akım gaz boru hattındaki hasarlara dair "ek olay yeri incelemesi" yapılacağını duyurdu.

Nuri Aydın   | 28.10.2022
İsveç, ön incelemesi yapılan Kuzey Akım sızıntılarına dair ek inceleme yapacak

Kopenhag

İsveçli savcı Mats Ljungqvist, 26 Eylül'de bildirilen 4 sızıntının sebebinin ortaya çıkarılması konusunda yoğun bir ilginin olduğunu kaydetti.

Ljungqvist, sızıntının kaynağının tespit edilmesi için "ek olay yeri incelemesi" gerektiğini belirterek "Hem ön soruşturma hem de sahip olduğumuz iş birlikleri için artık huzur ve sessizlik içinde çalışmaya başlamamız önemli." dedi.

Savcı Ljungqvist, ilave incelemelerde İsveç güvenlik güçlerinin yer alacağı bilgisini de paylaştı.

Danimarka polisi ise 18 Ekim'deki açıklamasında, incelemelerinde sızıntının "güçlü patlamalardan" kaynaklandığını kaydetmişti.

Basına yansıyan su altı görüntülerinde, sabotajdan kaynaklandığı varsayılan patlamanın ardından Kuzey Akım 1 boru hattının en az 50 metresinin tahrip olduğu veya deniz tabanına gömüldüğü görülmüştü.

Videolarda, 80 metre aşağıda Kuzey Akım 1 boru hattında büyük bir yırtılma ve bükülmüş metaller dikkati çekmişti.

Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'den İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde son başvuru tarihi uyarısı
Muş'ta 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız
Hukuk müşavirleri "uluslararası arena" için İzmir'de buluştu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov ile görüştü

Benzer haberler

İsveç, ön incelemesi yapılan Kuzey Akım sızıntılarına dair ek inceleme yapacak

İsveç, ön incelemesi yapılan Kuzey Akım sızıntılarına dair ek inceleme yapacak

İsveç Başbakanı, NATO üyeliği için Üçlü Muhtıra'yı yerine getireceklerini açıkladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın zamanda Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gideceğim

İsveç ve Finlandiya'nın muhtemel NATO üyelikleri ve Türkiye

İsveç ve Finlandiya'nın muhtemel NATO üyelikleri ve Türkiye
İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile NATO anlaşmasını yerine getirecekleri sözünü yineledi

İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile NATO anlaşmasını yerine getirecekleri sözünü yineledi
İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz

İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet