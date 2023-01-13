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Dünya

İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı

İsveç'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması firarisi 4 şüphelinin, Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesinin reddine ilişkin karar, aralık ayında İsveç hükümeti tarafından onaylandı.

Atila Altuntaş   | 13.01.2023
İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı

Stockholm

İsveç resmi haber ajans TT, FETÖ firarisi 4 kişinin Türkiye'ye iadesinin reddedildiği mahkeme kararının, 22 Aralık 2022 tarihinde İsveç hükümeti tarafından onaylandığını duyurdu.

Haberde FETÖ şüphelilerinin, Türkiye'nin, NATO'ya üyelik sürecinde İsveç'ten talep ettiği iade listesinde bulundukları aktarıldı.

İade talebi reddedilen bu kişilerin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı suçlar ve Türkiye aleyhine casusluk yapmakla suçlandıkları kaydedildi.

FETÖ'nün yasa dışı dinleme ekibinin beyni olan ByLock kullanıcısı eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, İsveç devlet televizyonu SVT'ye iadesi reddedilenlerden birinin kendisi olduğu ve bu karardan dolayı mutluluk duyduğu açıklamasını yaptı.

FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi de 19 Aralık 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.


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