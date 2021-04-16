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Dünya

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Şükrü Gündüz,Mehmet Ali Derdiyok,Zafer Arslan,Muhammed Gencebay Gür,Mehmet Avşar   | 16.04.2021
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa istikametinde herhangi bir yoğunluk oluşmazken, Avrupa-Anadolu yönünde trafik akıcı ilerledi. Akşam saatlerinde mesai bitiminin de etkisiyle trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda yoğunlaşan trafik, Kozyatağı, Ataşehir ve Maltepe güzergahlarında artış gösterdi. Sahil kesiminde ise Bağdat Caddesi'nden Pendik istikametine kadar yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında da ramazanın ilk günlerine göre trafiğin arttığı gözlendi. Özellikle Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahlarında trafik akışı yavaşladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar da kent genelindeki fırın, semt pazarı, kuruyemişçi, market, manav ve balık tezgahlarını hareketlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.20 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

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