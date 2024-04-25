İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu'nun konutu önünde protesto gösterisi düzenledi
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki konutu önünde protesto gösterisi düzenledi
Kudüs
Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, göstericiler, Netanyahu hükümetine seslenerek Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi talebini yineledi.
Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için derhal anlaşma yapılmasını ve erken seçim talep eden göstericiler, anlaşmaya varılmasını "engellemekle" suçladıkları Netanyahu hükümetinin istifası çağrısında bulundu.
Ayrıca göstericiler bölgede bulunan Yahudi Sanat Müzesi’ndeki bir etkinliğe katılan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bulunduğu binanın etrafını sararak bakana tepki gösterdi.
İsrail polisi, Ben Gvir’i bölgeden uzaklaştırırken göstericilere müdahale etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.