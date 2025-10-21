Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Mısır İstihbarat Başkanı, İsrail'de Netanyahu ile Gazze anlaşmasını görüştü

Sabah saatlerinde İsrail'e gelen Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Başbakan Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle Gazze anlaşmasını görüştü.

Faruk Hanedar  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Mısır İstihbarat Başkanı, İsrail'de Netanyahu ile Gazze anlaşmasını görüştü Fotoğraf: Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan planın ikinci aşamasına geçiş ele alındı.

Netanyahu ile Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi ele alan Reşad, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer İsrailli üst düzey yetkililerle de görüştü.

Mısır'ın "Extra News" haber kanalı, Reşad'ın Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceğini kaydetti.

Trump'ın damadı Jared Kushner ve Witkoff dün, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bugün İsrail'e gelmişti.

ABD'li yetkililerin, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi görüşecekleri bildirilmişti.

