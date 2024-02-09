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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri, Kahire'ye heyet göndermeyen hükümetten açıklama bekliyor

Tel Aviv yönetiminin Kahire'de Mısır, Katar ve Hamas yetkililerinin katılacağı "esir takası müzakerelerine" temsilci göndermediği belirtilmişti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
İsrailli esirlerin aileleri, Kahire'ye heyet göndermeyen hükümetten açıklama bekliyor Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde esir tutulanların aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki savaş kabinesinden Mısır'ın başkenti Kahire'de "ateşkesle ilgili" yapılacak toplantıya heyet göndermeyeceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama beklediğini duyurdu.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Rehinelerin ve Kayıpların Aileleri Platformu konuyla ilgili İsrail hükümetine bir mektup gönderdi.

İsrail hükümetinin Kahire'deki toplantıya temsilci göndermeme kararını sorgulayan platform, İsrail'in savaş kabinesiyle toplantı talep etti.

"Hükümet, anlaşmanın genel hatlarının oluşturulduğu sırada saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Kahire'ye temsilci göndermeme kararı aldığı" aktarılan mektupta, bu durumun "rehineleri ölüme götürebileceği" ifade edildi.

"Daha kötüsü, şiddete teşvik girişimleriyle rehinelerin ve aile üyelerinin ülke gündeminden çıkarılması veya susturulması gereken düşmanlar olarak göstermesidir." denilen mektupta, esirler ve aileleriyle ilgili izlediği politikanın sonuçları konusunda hükümete uyarılarda bulunuldu.

İsrail'den Kanal 12'nin haberinde, Tel Aviv yönetiminin Kahire'de Mısır, Katar ve Hamas yetkililerinin katılacağı esir takası müzakerelerine temsilci göndermediği belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Paris'teki çerçeve anlaşması konusunda Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

Netanyahu ise Hamas'ın şartlarını "çılgınca ve kabul edilemez" olduğunu söyleyerek, İsrail ordusuna Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesi dahil saldırı ve işgal için orduya emir verdiğini açıkladı.

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