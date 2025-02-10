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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esir aileleri hükümetin ateşkesi sekteye uğratabilecek adımlardan kaçınmasını istedi

İsrailli esirlerin aileleri, Tel Aviv hükümetinden, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınmasını ve taahhütlerine bağlı kalmasını talep etti.

Ömer Erdem  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
İsrailli esir aileleri hükümetin ateşkesi sekteye uğratabilecek adımlardan kaçınmasını istedi

İstanbul

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in ateşkes anlaşması taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle 15 Şubat’ta planlanan esir değişimini ertelediğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrailli esirlerin aileleri, hükümete Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratabilecek herhangi bir adımdan kaçınması, taahhütlerine bağlı kalması ve 76 İsraillinin serbest bırakılmasını sağlaması çağrısında bulundu.

İsrailli Esir Aileleri Heyeti, arabuluculardan, anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlamak için hızlı ve etkili bir çözüm bulmaları konusunda acilen müdahale etmelerini istedi.

Öte yandan, İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, "Hamas’ın açıklaması, Netanyahu’nun sorumsuz tutumunun doğrudan bir sonucudur. Onun kasıtlı oyalamaları ve gereksiz kışkırtıcı açıklamaları, anlaşmanın uygulanmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

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