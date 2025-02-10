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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları, İsrail taahhütlerini yerine getirene kadar esir takasını ertelediğini duyurdu

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini açıkladı.

Ömer Erdem  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Kassam Tugayları, İsrail taahhütlerini yerine getirene kadar esir takasını ertelediğini duyurdu

İstanbul

Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takasının, İsrail taahhütlerine uyana ve geçmiş haftalardaki sorumluluklarını geriye dönük olarak telafi edene kadar süresiz olarak ertelendiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasının maddelerine uyması halinde, kendilerinin de bu maddelere bağlı kalacaklarını teyit ettiklerini ifade etti.

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