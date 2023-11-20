Dolar
28.76
Euro
31.43
Altın
1,971.00
ETH/USDT
2,020.00
BTC/USDT
37,138.00
BIST 100
7,977.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’den çıkarılarak Mısır’a sevk edilen hastaların Türkiye’ye tahliyesi sürüyor. Etimesgut Havaalanı’ndan yayındayız. Galler Milli Takımı, Türkiye ile Salı akşamı yapacağı Euro 2024 Eleme Grubu maçı öncesinde Galler Milli Futbol Takımının Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştiriyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkıda kullanıldı

İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletildi.

Dildar Baykan Atalay  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
İsrailli çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkıda kullanıldı

Ankara

İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklar, "2023 Dostluk Şarkısı (Friendship Song 2023)" isimli bir şarkıyı söylüyor.

Ancak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayımlanan şarkının sözlerinde, Gazze için "yok etme" ve "orada bir şey kalmayacak" mesajları veriliyor.

Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, şarkı platformdan kaldırıldı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Gazze kıyılarında bir sonbahar akşamı

Uçaklar bombalıyor, yıkım, yıkım

İsrail Savunma Kuvvetleri sınırı geçiyor

Gamalı haç taşıyanları yok etmek için

Başka bir yıl, orada bir şey kalmayacak

Evlerimize güvenli bir şekilde döneceğiz

Bir yıl içinde hepsini yok edeceğiz

Ve sonra tarlalarımızı süreceğiz

Ve hepsini hatırlayacağız

Sen billur gibi güzel ve safsın

Çünkü bu kötülüğü kalplerimiz hiç unutmayacak

Aramızdaki bu sevgi, kanla kutsanmıştır

Geri dönecek ve aramızda serpileceksin

Şimdi kelimeler tükendi

Ruhumuz haykırıyor

Çünkü ruhumuz sadece şarkı söylemiyor

Çünkü ruhumuz savaşıyor da

Tek millet, sonsuza kadar tek millet

Susmayacağız ve tüm dünyaya göstereceğiz

Düşmanlarımızı bugün nasıl yok ettiğimizi"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: (Samast hakkındaki yeni iddianame) Tamamen yargısal süreçlerle alakalı
Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Yabancılar İletişim Merkezi üçüncü kez dünya birincisi oldu
Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti

Benzer haberler

Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı

Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı

GÖRÜŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ''Holokost'' cenderesindeki Almanya'ya ziyareti

Save The Children: Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak

İsrailli çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkıda kullanıldı

İsrailli çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkıda kullanıldı
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkarılan 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkarılan 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek
İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili daha öldürdü

İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili daha öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet