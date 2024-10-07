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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli Bakan'dan "İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığı ve silahlanmanın süreceği" açıklaması

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığını ve silahlanmanın devam edeceğini belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
İsrailli Bakan'dan "İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığı ve silahlanmanın süreceği" açıklaması

Kudüs

Ben-Gvir, X platformundan yaptığı açıklamada, "120 binden fazla silah uygun bulunan vatandaşlara dağıtılırken, on binlercesi de şartlı onay aldı." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde dindar, laik, sağcı ve solcu binlerce gönüllüye silah eğitimi vermek için 900'den fazla yeni sınıf açtıklarını aktaran İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Sayısız eleştiri aldık ama kararlıydık, İsrail'i silahlandırmaya devam etme niyetindeydik ve yaptık. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Ben-Gvir, Gazze'deki İsrailli esirler evlerine dönene kadar Gazze Şeridi'nde, Lübnan'da, İran'da, Batı Şeria'da ve "düşmanlarının ayak bastığı her yerde tam bir zafer elde etmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini" savundu.

Lübnan sınırındaki durumun kötüleşmesine rağmen Ben-Gvir, "Kuzeydeki İsrailliler kentlerine güvenli bir şekilde dönecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi çevresindeki, Batı Şeria'daki ve Lübnan sınırındaki İsraillileri silahlandırma politikası yürütüyor.

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