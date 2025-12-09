Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısını Gazze'ye yardım geçişi için yeniden açıyor

İsrail'in 18 Eylül'den bu yana kapalı tuttuğu, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında bulunan Kral Hüseyin Köprüsü (Allenby) Sınır Kapısı'nı yarın yeniden açacağı bildirildi.

Burak Dağ  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısını Gazze'ye yardım geçişi için yeniden açıyor

Kudüs

İsrail basınına konuşan, ismi açıklanmayan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nın Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişi için açılacağını söyledi.

Ürdün'den giren taşıtlar için güvenlik prosedürlerinin sıkılaştırıldığını belirten bakanlık yetkilisi, bu çerçevede özel güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini aktardı.

Bakanlık yetkilisi, yapılan düzenlemelerin ardından hükümetin talimatları doğrultusunda işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne gidecek insani yardımlar için sınırın yarın yeniden açılacağını belirtti.

Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişi için Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı açması yönünde ABD'den İsrail'e baskı yapıldığını yazdı.

Haberde, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'un Başbakan Binyamin Netanyahu ile dün yaptığı görüşmede sınır kapısının yeniden açılmasını istediği aktarıldı.

İsrailliler tarafından "Allenby Köprüsü", Ürdünlüler tarafından ise "Kral Hüseyin Köprüsü" olarak adlandırılan Kerame Sınır Kapısı, Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün üzerinden dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyor.

Tel Aviv yönetimi, 18 Eylül 2025'te 2 İsrail askerinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından söz konusu sınır kapısını kapatmış ve birkaç gün sonra yolculara yeniden açmıştı; ticari mallara ise kapalı kalmıştı.

