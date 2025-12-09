İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, Birzeit Üniversitesine baskın düzenledi
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’daki Birzeit Üniversitesi yerleşkesine baskın düzenledi.
Ramallah
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusundan bir birlik sabah saatlerinde Birzeit Üniversitesi yerleşkesini bastı. Üniversitenin 3 ana giriş kapısını kapatan İsrail askerleri, bazı fakülte ve binalarda konuşlanarak, arama faaliyetleri gerçekleştirdi.
İsrail askerleri, cep telefonlarına da el koyduğu 5 güvenlik görevlisini gözaltına aldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Üniversite yönetimi, baskın nedeniyle akademik ve idari faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.
Öte yandan İsrail askerlerinin Birzeit beldesindeki baskınında da 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.