Dolar
42.58
Euro
49.62
Altın
4,203.54
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,158.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katılıyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, Birzeit Üniversitesine baskın düzenledi

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’daki Birzeit Üniversitesi yerleşkesine baskın düzenledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, Birzeit Üniversitesine baskın düzenledi

Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusundan bir birlik sabah saatlerinde Birzeit Üniversitesi yerleşkesini bastı. Üniversitenin 3 ana giriş kapısını kapatan İsrail askerleri, bazı fakülte ve binalarda konuşlanarak, arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, cep telefonlarına da el koyduğu 5 güvenlik görevlisini gözaltına aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üniversite yönetimi, baskın nedeniyle akademik ve idari faaliyetlere ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail askerlerinin Birzeit beldesindeki baskınında da 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de metronun raydan çıkması nedeniyle ulaşım aksadı
KKTC’de şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylem yaptı
MSB'den Poggio Dart-2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi

AB Yüksek Temsilcisi, Gazze konusundaki eleştirilerin üyeler arasındaki bölünmüşlükten kaynaklandığını söyledi

Yunanistan'ın Ege adaları provokasyonu: Eris ve Dolos'tan bir Soter çıkar mı?

Devrimin ardından komşu ülkelerle yeni sayfa açan Suriye, İsrail'in şiddetli saldırı ve işgaline maruz kaldı

Birinci İntifada'dan Aksa Tufanı'na: Filistin'de işgal ve direniş

Birinci İntifada'dan Aksa Tufanı'na: Filistin'de işgal ve direniş
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, Birzeit Üniversitesine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, Birzeit Üniversitesine baskın düzenledi
İran: Ordumuz İsrail saldırılarının başladığı güne nazaran daha hazırlıklı

İran: Ordumuz İsrail saldırılarının başladığı güne nazaran daha hazırlıklı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet