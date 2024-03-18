İsrailli Bakan: 7 Ekim'den beri verilen 100 bin silah ruhsatıyla İsrail daha güvenli
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatını onaylamasının İsrail'i daha güvenli hale getirdiğini söyledi.
Kudüs
Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde (Knesset) büyük bir tabanca görseli ve "100 bin İsrailli silahlandı" sloganının yer aldığı posterin önünde durarak gazetecilere konuştu.
Bu hafta bakanlıkta bir dönüm noktasına ulaştıklarını belirten Ben-Gvir, "100 bininci vatandaş ateşli silah ruhsatını aldı." dedi.
Ben-Gvir, savaştan bu yana 299 bin 354 başvuru yapıldığını kaydederek, ancak şimdiye dek 100 bin vatandaşa silah ruhsatının onaylandığını ifade etti.
Bakan, bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatını onaylamasının İsrail'i daha güvenli hale getirdiğini iddia etti.
"Silahların doğru ellere geçmesini sağlamaya çalışıyoruz"
Silahın hayat kurtardığını savunan Ben-Gvir, "sivillerin kendilerini koruyabildiği" yerlerde 7 Ekim saldırılarının boyutlarının daha küçük olduğunu söyledi.
Silah sayısının kamusal alanda artmasını eleştiren kadın gruplarının suç ve aile içi şiddetle ilgili endişelerine ilişkin soruya ise Ben-Gvir, silahların "doğru ellere" geçmesini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.
Ben-Grvir, yeterli silah olmadığı için kadınların tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü savunarak, on binlerce kadına verilen silah ruhsatlarıyla artık kendilerini koruyabileceklerini sözlerine ekledi.
7 Ekim'in ardından silah ruhsatı talepleri artarken, Haaretz gazetesine göre binlerce silah ruhsatı yasa dışı biçimde verildi.
Bakan Ben-Gvir iki kez insanları kişisel tabancasıyla tehdit etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.