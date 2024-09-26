İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Netanyahu Lübnan'da ateşkesi kabul ederse hükümetten çekiliriz" tehdidi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesi kabul etmesi halinde partisinin koalisyon hükümetinden çekileceği tehdidinde bulundu.
Ankara
Yerel basında yer alan haberlere göre, Ben-Gvir, lideri olduğu Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi milletvekilleriyle Lübnan'daki gelişmeleri görüşmek için bir araya geldi.
Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, Lübnan'a saldırılara ara verilmesinin "zayıflık göstergesi" olacağını ve İsraillilerin "güvenliğini tehlikeye atacağını" ileri sürdü.
Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların sonlandırılmasına karşı olduklarını dile getiren Ben-Gvir, Lübnan'a saldırıları sonlandıracak bir ateşkeste kendisinin ve partisinden milletvekillerinin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılacağını söyledi.
İsrail basını, Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiğini ve bunun için bir bakanını görevlendirdiğini iddia etmişti.
Bu iddianın ardından Netanyahu'nun partisi dahil birçok koalisyon üyesi buna tepki göstermişti.
Tepkilerin ardından Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberler yalanlanmıştı.
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 677 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 677 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.