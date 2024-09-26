Dolar
34.17
Euro
38.28
Altın
2,669.60
ETH/USDT
2,644.20
BTC/USDT
64,941.00
BIST 100
9,829.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Netanyahu Lübnan'da ateşkesi kabul ederse hükümetten çekiliriz" tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesi kabul etmesi halinde partisinin koalisyon hükümetinden çekileceği tehdidinde bulundu.

Mustafa Deveci  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Netanyahu Lübnan'da ateşkesi kabul ederse hükümetten çekiliriz" tehdidi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

Yerel basında yer alan haberlere göre, Ben-Gvir, lideri olduğu Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi milletvekilleriyle Lübnan'daki gelişmeleri görüşmek için bir araya geldi.

Ben-Gvir, yaptığı açıklamada, Lübnan'a saldırılara ara verilmesinin "zayıflık göstergesi" olacağını ve İsraillilerin "güvenliğini tehlikeye atacağını" ileri sürdü.

Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların sonlandırılmasına karşı olduklarını dile getiren Ben-Gvir, Lübnan'a saldırıları sonlandıracak bir ateşkeste kendisinin ve partisinden milletvekillerinin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılacağını söyledi.

İsrail basını, Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiğini ve bunun için bir bakanını görevlendirdiğini iddia etmişti.

Bu iddianın ardından Netanyahu'nun partisi dahil birçok koalisyon üyesi buna tepki göstermişti.

Tepkilerin ardından Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberler yalanlanmıştı.

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 677 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 677 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi
Türkiye 60 milyon turist hedefine adım adım ilerliyor
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği Kitabı"nı değerlendirdi
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi "Kara Rapor 2024" yayınlandı

Benzer haberler

Pentagon'un Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı verilmesini önerdiği iddiası

Pentagon'un Ukrayna'ya beyaz fosfor mühimmatı verilmesini önerdiği iddiası

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail hükümeti Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor

İsrail, Beyrut'taki saldırıda Hizbullah komutanlarından Surur'un öldüğünü duyurdu

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Netanyahu Lübnan'da ateşkesi kabul ederse hükümetten çekiliriz" tehdidi

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Netanyahu Lübnan'da ateşkesi kabul ederse hükümetten çekiliriz" tehdidi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lübnan yeni bir 'Gazze' oluyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lübnan yeni bir 'Gazze' oluyor
BM, İsrail'in saldırılarının Lübnan'daki siviller için "korkutucu" olduğunu bildirdi

BM, İsrail'in saldırılarının Lübnan'daki siviller için "korkutucu" olduğunu bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet