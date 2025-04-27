Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,796.60
BTC/USDT
93,900.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu Yenikapı’dan start alıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in yılbaşından bu yana 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü bildirildi

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in yılbaşından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü bildirdi.

Awad Rjoob, Ömer Erdem  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
İsrail'in yılbaşından bu yana 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü bildirildi

Ramallah

Sendikaya bağlı "Özgürlükler Komitesi" tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in 2025 yılında gazetecilere yönelik işlediği ihlaller kayda geçirildi.

İsrail'in yılbaşından bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü, 11 gazeteciyi yaraladığı belirtilen raporda, saldırılarda 17 gazetecinin aile üyesinin yaşamını yitirdiği, 12 gazetecinin evinin bombalarla yıkıldığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, 15 gazetecinin evlerinden ya da sahada gözaltına alındığı, bazı gazetecilerin halen tutuklu olduğu, bazılarının ise birkaç saat ya da gün sonra serbest bırakıldığı vurgulanarak, 49 gazetecinin ölümle tehdit edildiği, belgelenen 16 olayda gazetecilik ekipmanlarına el konulduğu veya ekipmanların kasıtlı olarak tahrip edildiği aktarıldı.

Raporda, göz yaşartıcı gazdan etkilenen 31 gazetecinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve 13 gazeteciye sahada çalışma yasağı getirildiği ifade edilerek, sendikanın sözlü saldırılar, tehditler, kışkırtmalar, kameradaki medya içeriklerinin silinmesi, gazetecilere yönelik para cezaları ve mahkeme kararları dahil olmak üzere 343 ihlal ve suç vakasını belgelediğine işaret edildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sırasında 212 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 168 binden fazla Filistinlinin ölmesine veya yaralanmasına neden olan saldırılarını sürdürüyor.

Öte yandan, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında bugüne kadar 958'den fazla Filistinli öldü, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı, 16 bin 400'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 74 bin 11 kişi depremin ardından okullarda barındı
Bakan Işıkhan: Kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacını daha geri ödeme kapsamına aldık
Türkiye, İran'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
Adana'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu
Bakan Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcılığı görevine seçilen eş-Şeyh ile telefonda görüştü

Benzer haberler

İsrail'in yılbaşından bu yana 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü bildirildi

İsrail'in yılbaşından bu yana 15 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü bildirildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 27 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinli yaralandı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor
İsrail'in Gazze'ye 7 Nisan'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye 7 Nisan'da düzenlediği saldırıda yaralanan bir gazeteci yaşamını yitirdi
Danimarka, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını açmasına yönelik çağrıyı desteklediğini belirtti

Danimarka, İsrail'in Gazze'ye yardım akışını açmasına yönelik çağrıyı desteklediğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet