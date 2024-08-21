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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Selahaddin Okulu'na saldırısında çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze’de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Selahaddin Okulu’nu bombalaması sonucu çok sayıda çocuk hayatını kaybetti.

21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Selahaddin Okulu'na saldırısında çok sayıda çocuk hayatını kaybetti

Gazze

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 10 ayı aşkındır devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrindeki er-Rimal mahallesinde yer alan yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Selahaddin Okulu'nu hedef aldı.

Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun bombardımanı sırasında bölgedeki Filistinliler panikle kaçarken saldırı düzenlenen bölgeden dumanların yükseldiği görüntülendi.

Saldırının ardından yaşamını yitiren ve yaralananlar el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

Hastanedeki yaralıların çoğunluğunu çocukların oluşturduğu görüntülendi.

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