Dolar
41.28
Euro
48.96
Altın
3,682.85
ETH/USDT
4,495.40
BTC/USDT
115,733.00
BIST 100
11,172.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Geçen yıl 79 bin İsrailli ülkeyi terk etti

Geçen yıl 79 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Geçen yıl 79 bin İsrailli ülkeyi terk etti

Kudüs

İsrail Merkez İstatistik Bürosu, İbrani takvimine göre yeni yıl münasebetiyle bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail nüfusunun 10 milyon 148 bin olarak tahmin edildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bunun 7 milyon 758 bininin (yüzde 78,5'inin) Yahudi, 2 milyon 130 bininin (yüzde 21,5'inin) Arap olduğu kaydedildi. İsrail'in 1967'deki işgalin ardından 1980'de ilhak ettiği Doğu Kudüs'te yaşayan 400 bin Filistinlinin de bu sayının içinde olduğu aktarıldı.

İbrani takvime göre son bir yılda İsrail nüfusunun 101 bin kişi arttığı kaydedildi.

İsrail'de 2024 yılında 179 bin bebeğin dünyaya geldiği, yaklaşık 50 bin kişinin ise öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu süre zarfında İsrail'e 25 bin yeni göçmenin geldiği belirtilen raporda, "İsrail'den göç eden 21 bin kişi geri döndü. Bu sürede İsrailli 79 bin kişi de ülkeden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Merkez İstatistik Bürosunun verilerine göre, 2023 yılında 55 bin 300 İsrailli ülkeyi terk etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenlendi
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Kamu Denetçiliği Kurumunca 250 bin başvuru sonuçlandırıldı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Benzer haberler

Geçen yıl 79 bin İsrailli ülkeyi terk etti

Geçen yıl 79 bin İsrailli ülkeyi terk etti

Papa 14. Leo'dan Gazze'de ateşkes ve uluslararası insancıl hukuka saygı çağrısı

Gazze'de iki kez İsrail saldırısına yakalanan küçük kız, iyileşmek ve bu kabustan kurtulmak istiyor

AB Komisyonu İsrail'e yönelik yaptırımların detaylarını açıkladı

AB Komisyonu İsrail'e yönelik yaptırımların detaylarını açıkladı
İsrail, Gazze'de saldırılarının yanı sıra Filistinlileri yerinden etmek için psikolojik savaş yürütüyor

İsrail, Gazze'de saldırılarının yanı sıra Filistinlileri yerinden etmek için psikolojik savaş yürütüyor
Camp David’den 7 Ekim’e İsrail’in işgal politikaları

Camp David’den 7 Ekim’e İsrail’in işgal politikaları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet