Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekne sayısı artıyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekne sayısı artıyor.

Ayhan Mehmet  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekne sayısı artıyor

Gümülcine

March to Gaza Greece inisiyatifinden yapılan açıklamada, 14 Eylül'de Siros Adası'ndan coşkulu törenle hareket eden "Oksigono" ve "İlektra" gemilerinin ardından Yunanistan'dan 4 teknenin daha filoya katılacağı bildirildi.

Açıklamada, bu yeni teknelerin gelecek günlerde farklı limanlardan hareket edeceği, sefer öncesinde de dayanışma etkinlikleri ve uğurlama törenlerinin düzenleneceği kaydedildi.

Söz konusu teknelerde 26 Yunan ve 20 uluslararası aktivistin yer alacağı belirtilen açıklamada, bu yeni katılımlarla Yunanistan'ın filodaki varlığının güçleneceği, Gazze'ye yönelik uluslararası dayanışmanın daha görünür hale geleceği vurgulandı.

Açıklamada, "Her yeni gemi Gazze'ye nefes, dünyaya umut taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

