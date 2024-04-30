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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'ye vize vermeyi kabul etmediği bildirildi

İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin vize başvurusunu kabul etmediği belirtildi.

Mustafa Deveci  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
İsrail'in UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'ye vize vermeyi kabul etmediği bildirildi

Ankara

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan haberde, İçişleri Bakanı Moshe Arbel'in Lazzarini'nin İsrail'e giriş için yaptığı vize başvurusunu reddetme kararı aldığı kaydedildi.

Haberde, Lazzarini'nin İsrail üzerinden Gazze Şeridi'ne gitmek için vize başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Lazzarini, 18 Mart'ta Mısır üzerinden saldırı altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'a gitmeyi planladığını ancak İsrail'in bölgeye girişine izin vermediğini aktarmıştı.

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