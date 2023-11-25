Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,001.02
ETH/USDT
2,080.70
BTC/USDT
37,707.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya "Daha fazla sivil ölmesin" yanıtı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşma nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanması ve teröre destekle suçlanması üzerine, "sözlerinin arkasında durduğunu" ifade etti.

Ömer Tuğrul Çam  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya "Daha fazla sivil ölmesin" yanıtı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

De Croo, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Gazze'deki katliamın durmasını istemelerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Netanyahu'nun kınadığı, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in de Sanchez ile birlikte teröre destek vermekle suçladığı De Croo, sosyal medya hesabından Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.

De Croo, "Gazze hakkında Refah Sınır Kapısı'nda söylediğim sözlerimi okuyun Başbakan Netanyanu. Hala aynı noktadayım. Daha fazla sivil ölmesin." ifadesini kullandı.

De Croo, Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamasında, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun davranması gerektiğini belirterek, "Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor. Çok fazla insan öldü. Gazze'nin yok edilmesi kabul edilemez. Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

"Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini durdurmalıyız." diyen De Croo, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulamıştı.

İspanya Başbakanı Sanchez de "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız. Ancak AB Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

İki liderin açıklamalarına Netanyahu ve Cohen'in tepki göstermiş, Belçika ve İspanya'nın İsrail'deki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağırılarak kınama mesajı iletilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı
Erdoğan, Dünya Helal Zirvesi ve İİT Helal Expo Fuarı'na video mesaj gönderdi
AFAD'dan 64 il için meteorolojik uyarı
Erzurum'da çil keklikler karlar üzerinde yiyecek ararken görüntülendi
Bu yıl orman yangınlarının yüzde 80'i ihmal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıktı

Benzer haberler

İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya "Daha fazla sivil ölmesin" yanıtı

İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya "Daha fazla sivil ölmesin" yanıtı

Biden, Gazze'deki insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu belirtti

Mardin'deki Filistinli akademisyenin gözü kulağı hiç göremediği vatanında

İsrail Filistinlilerin sembolik yapılarını hedef alıyor

İsrail Filistinlilerin sembolik yapılarını hedef alıyor
İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Yunanistan arasındaki meselelerin çözümü için yapıcı bir diyaloğa ihtiyaç var

İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Yunanistan arasındaki meselelerin çözümü için yapıcı bir diyaloğa ihtiyaç var
Filistinli müzik grubu "Le Trio Joubran" İstanbul'da dinleyicileriyle bir araya geldi

Filistinli müzik grubu "Le Trio Joubran" İstanbul'da dinleyicileriyle bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet