İsrail'in teknelerini hedef aldığı Gazzeli balıkçılar, el yordamıyla denizden geçimini sağlamaya çalışıyor
İsrail saldırılarının ve ablukasının hayatı son derece zorlaştırdığı Gazze'de Filistinli balıkçı Halid Habib, geçimini sağlamak için el yapımı kafesi ve buzdolabı kapağından yaptığı teknesiyle balık avlıyor.
Gazze
İsrail ordusunun teknelerini hedef aldığı Gazzeli balıkçılar, savaş, yokluk ve zorlu hayat şartları karşısında ilkel avlanma yöntemleriyle balıkçılık yapmaya çalışıyor.
Kendi teknesini yapan Filistinli balıkçı Habib, eski bir buzdolabı kapağını, su üzerinde kalmasını sağlamak için içini kauçukla doldurdu, su almaması için yüzeyini tahta, altını ise naylonla kapladı.
El yapımı teknesi üzerinde dengesini sağlamaya çalışarak kürek çeken Habib, balık ağı alamadığı için tellerden yapılmış kafeslerle balık tutuyor.
Tekneleri İsrail saldırılarında tahrip edilen Gazzeli balıkçılar, küçük bir alanda balık tutmalarına olanak sağlayan buzdolabı kapakları üzerinde İsrail ordusunun hedefi olmaktan kaçınarak denizden geçimlerini sağlamaya çalışıyor.
İsrail'in hedef alması sebebiyle tehlikeli sularda balıkçılık
Balıkçılık Gazze Şeridi'nin temel gelir kaynakları arasında yer almasına rağmen İsrail saldırıları denizi oldukça tehlikeli bir hale getirdi.
Gazze'de İsrail'in hedef alması sebebiyle çok sayıda Filistinli balıkçı hayatını kaybetti, yüzlerce tekne yok edildi ve bölgedeki tek liman moloz yığınına dönüştü.
Teknesi olanlar balık tutmaya çalışsa da onların denizdeki yolculuğu çeşitli tehlikeler içeriyor. İsrail hücum botlarının balıkçı teknelerini hedef alma ve İsrail askerlerinin balıkçıların ekipmanlarına el koyma riski bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Gazze'de Ekim 2023-Nisan 2024 dönemindeki günlük balık avı miktarı 2022'deki miktarın sadece yüzde 7,3'üne ulaşabildi. Bu ciddi düşüşle sektörde yaşanan üretim kaybının 17,5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
"İşgalci İsrail, balıkçılara hayatta kalma fırsatı bırakmadı"
Filistinli balıkçı Habib, AA muhabirine, İsrail saldırısında Gazze limanının yerle bir olmasına ilişkin, "Durum felaket, artık balıkçı teknesi kalmadı, hepsi yok oldu. Balıkçıların sıkıntıları dayanılmaz hale geldi." dedi.
Habib, "İşgalci İsrail, balıkçılara hayatta kalma fırsatı bırakmadı, her şeyi yok etti. Amaçları balıkçı teknelerini hedef almak değil, balıkçılığı tamamen ortadan kaldırmaktı." ifadelerini kullandı.
İsrail'in saldırılarını başlatmasının ardından sınır kapılarını insani yardım girişine dahi kapatarak sistematik açlık politikası uygulaması sebebiyle Gazze Şeridi, ciddi bir gıda sıkıntısı çekmeye başladı.
Saldırılarıyla Gazze'nin tüm sektörlerini hedef alan İsrail ordusu geçimini denizden sağlayan balıkçıların hareket özgürlüğünü kısıtladı ve onların denize açılmasını engelledi.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekmesine rağmen, Netanyahu'nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediği belirtilmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.
Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.