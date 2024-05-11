İsrail'in tehditlerinin ardından binlerce Filistinli Refah'tan ayrılmak zorunda kaldı
İsrail ordusunun bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki binlerce Filistinli batıya doğru göç etti.
İstanbul/Gazze
Daha önce Gazze'nin kuzey bölgelerindeki saldırılar nedeniyle "güvenli bölge" ilan edilen Refah'a gelip buralarda çadırlarda kalan binlerce Filistinli, çadırlarını Han Yunus ve Deyr el-Belah kentlerine taşımaya başladı.
İsrail ordusunun bölgenin boşaltılması yönündeki tehditlerinin ardından Refah'ın merkezindeki binlerce Filistinli batıya doğru göç etmek zorunda kaldı.
Bölgede az sayıda araba, minibüs ve araç bulunurken, çoğu kişinin yürüyerek bölgeden ayrıldığı görüldü.
Yürüyenlerin Refah'tan Han Yunus'un batısındaki bölgelere ulaşmak için en az 7 kilometre katetmesi gerekirken, Deyr el-Belah için mesafenin daha da uzak olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgeler listesini genişletmesinden 300 bin Filistinlinin etkilendiğini duyurdu.
UNRWA: Refah'tan 150 bin kişinin göç ettiği tahmin ediliyor
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in, uluslararası tüm uyarılara rağmen başlattığı Refah kentine yönelik kara saldırısının ardından 150 bin Filistinlinin kentten göç ettiğinin tahmin edildiğini açıkladı.
UNRWA Medya Departmanından Louise Waterridge, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Refah'ın batısına bakıldığında her yerde ailelerin eşyalarını topladığı, sokak ve caddelerin büyük ölçüde boşaldığı görülüyor." ifadesini kullandı.
UNRWA'nın 150 bin kişinin Refah'taki saldırılardan kaçtığını tahmin ettiğini belirten Waterridge, "Güneyde Refah'ın merkezine ve Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya'ya doğru yeni bölgeler için tahliye emirleri çıkarıldı." ifadesine yer verdi.
İsrail ordusu, bugün, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede daha Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dün, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.
İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.
İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölge dışına çıkmak için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.
Hamas: İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutması Gazze Şeridi'nde insani felaketin habercisidir
Hamas'ın Telegram platformunda yayınladığı açıklamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kontrol altına alarak kapatmasının, devam eden saldırıların gölgesinde Filistin halkına insani ve tıbbi yardımın ulaşmasının aksamasına ve yaralıların tedavi görmek üzere yurt dışına çıkışının durdurulmasına neden olduğu kaydedildi.
Bunun kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde bir insani felaketin ve giderek kötüleşen bir açlık durumunun habercisi olduğu kaydedilen açıklamada, tüm bunlardan "soykırım ve aç bırakma savaşı yürüten ve etnik temizlik suçu işleyen" İsrail sorumlu tutuldu.
Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve kurumlarına bu insani felaketi durdurmak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'i, saldırılarını durdurmaya, sınır kapısından çekilmeye, sınırı yeniden açmaya ve kuşatma altındaki Filistin halkına acil yardım ve tıbbi malzeme ulaşmasını kolaylaştırmaya zorlamak için gerekli tedbirlerin alınması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.