İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'de çalışmasına izin vermeyecek
İsrail yönetiminin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) görüşüne rağmen Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'de yardım faaliyetlerinde yer almasına izin vermeyeceği bildirildi.
Ankara
UAD, dün aldığı tavsiye niteliğindeki danışma görüşünde İsrail'in, UNRWA'nın Gazze'ye insani yardım sağlamasına izin vermekle yasal olarak yükümlü olduğunu belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde İsrail'in, UAD'nin görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'deki yardım faaliyetlerinde yer almasına izin vermeyeceği ifade edildi.
Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin "UNRWA, Gazze'ye bir daha adım atmayacak." ifadesini kullandığı kaydedildi.
Haberde ayrıca, İsrail'in UNRWA'nın Gazze'deki yardım faaliyetlerine katılmasına izin vermeyeceği mesajını ABD yönetimine de ilettiği aktarıldı.
İsrail, bölgedeki en büyük yardım kuruluşu olan UNRWA'nın mart ayından bu yana Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermiyor.
Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye insani yardım girişine yasak getirdiği UNRWA'nın elinde binlerce tırı dolduracak kadar yardım malzemesi bulunduğu ve bunun Gazze'deki Filistinlilerin tamamının 3 aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.
UNRWA'nın depolarında Gazze'nin yerle bir olması nedeniyle kalacak yeri olmayan 1,3 milyon Filistinliye yetecek kadar barınma malzemesi de bulunuyor ancak İsrail'in izin vermemesi nedeniyle bu malzemeler de Gazze'ye ulaştırılamıyor.