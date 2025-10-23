Dolar
41.99
Euro
48.80
Altın
4,118.70
ETH/USDT
3,882.00
BTC/USDT
109,543.00
BIST 100
10,623.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'de çalışmasına izin vermeyecek

İsrail yönetiminin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) görüşüne rağmen Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'de yardım faaliyetlerinde yer almasına izin vermeyeceği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'de çalışmasına izin vermeyecek

Ankara

UAD, dün aldığı tavsiye niteliğindeki danışma görüşünde İsrail'in, UNRWA'nın Gazze'ye insani yardım sağlamasına izin vermekle yasal olarak yükümlü olduğunu belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde İsrail'in, UAD'nin görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'deki yardım faaliyetlerinde yer almasına izin vermeyeceği ifade edildi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin "UNRWA, Gazze'ye bir daha adım atmayacak." ifadesini kullandığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Haberde ayrıca, İsrail'in UNRWA'nın Gazze'deki yardım faaliyetlerine katılmasına izin vermeyeceği mesajını ABD yönetimine de ilettiği aktarıldı.

İsrail, bölgedeki en büyük yardım kuruluşu olan UNRWA'nın mart ayından bu yana Gazze'ye yardım ulaştırmasına izin vermiyor.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye insani yardım girişine yasak getirdiği UNRWA'nın elinde binlerce tırı dolduracak kadar yardım malzemesi bulunduğu ve bunun Gazze'deki Filistinlilerin tamamının 3 aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.

UNRWA'nın depolarında Gazze'nin yerle bir olması nedeniyle kalacak yeri olmayan 1,3 milyon Filistinliye yetecek kadar barınma malzemesi de bulunuyor ancak İsrail'in izin vermemesi nedeniyle bu malzemeler de Gazze'ye ulaştırılamıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'yi ziyaret etti
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı
Türk Kızılay ile Suriye Arap Kızılayı arasında 3 ayrı alanda protokol imzalandı
İklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadelede "su hasadı" bilinci artırılmalı
MSB: Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü riske karşı önlemlerin alınmasına devam edilecek

Benzer haberler

UNRWA: Gazze Şeridi 61 milyon ton enkazla kaplanmış durumda

UNRWA: Gazze Şeridi 61 milyon ton enkazla kaplanmış durumda

"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum"unda "Kanıt" sergisi açıldı

Endonezya, IOC'nin tehdidine rağmen geri adım atmıyor

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'de çalışmasına izin vermeyecek

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşüne rağmen UNRWA'nın Gazze'de çalışmasına izin vermeyecek
AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu: Bölgesel sahiplenme hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu: Bölgesel sahiplenme hamlesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet