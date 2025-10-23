Dolar
41.99
Euro
48.87
Altın
4,146.55
ETH/USDT
3,820.00
BTC/USDT
109,000.00
BIST 100
10,635.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu, ABD'nin tepkisi üzerine hükümete Batı Şeria'nın ilhak tasarısında adım atılamaması talimatı verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD yönetiminden gelen tepkilerin ardından koalisyon hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının bir sonraki duyuruya kadar ilerletilememesi talimatını verdiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Netanyahu, ABD'nin tepkisi üzerine hükümete Batı Şeria'nın ilhak tasarısında adım atılamaması talimatı verdi

Ankara

Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun koalisyon başkanı Ofir Katz'tan, İsrail Meclisi'ndeki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına ilişkin yeni bir adım atılamamasını istediği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakını içeren yasa tasarısında yeni adım atılmaması talimatının ABD yönetiminden gelen eleştiriler sonrası attığına dikkati çekildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclisteki dünkü oylamanın "Muhalefetin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nın İsrail ziyareti sırasında nifak tohumları ekmek için yaptığı kasıtlı bir siyasi provokasyon" olarak nitelendirildi.

Muhalefetin suçlandığı oylamaya, Netanyahu'nun partisi Likud milletvekilleri ve koalisyon hükümetindeki partilerin destek vermediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Likud'un destek vermemesi halinde Mecliste bu yasa tasarısında ilerleme kaydedilemeyeceği savunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemişti. Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Holding'e yönelik operasyonda hakimliğinin tutuklama kararına ilişkin yazısına ulaşıldı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın yeni turu İzmir'de yapıldı
Karadeniz'de balık stoklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor
TUSAŞ şehitleri birinci yıl dönümünde anılıyor
Muğla'da 484 otel ve tesis denetlendi, eksiklikleri bulunan 5'i kapatıldı

Benzer haberler

Netanyahu, ABD'nin tepkisi üzerine hükümete Batı Şeria'nın ilhak tasarısında adım atılamaması talimatı verdi

Netanyahu, ABD'nin tepkisi üzerine hükümete Batı Şeria'nın ilhak tasarısında adım atılamaması talimatı verdi

Trump'tan "İsrail, Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin tüm desteğini kaybeder" açıklaması

Vance, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısını "aptalca" diye niteledi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına İsrail engeli sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına İsrail engeli sürüyor
İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi

BM Raportörü, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırımlarına ilişkin Mahkemenin bağımsızlığına saygı çağrısı yaptı

BM Raportörü, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırımlarına ilişkin Mahkemenin bağımsızlığına saygı çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet