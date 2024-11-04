İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.
İdlib
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
İsrail ordusu, Şam'a düzenlenen saldırıyı üstlendi
İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısını üstlendiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Hizbullah'a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının vurduğu belirtilen hedeflerin Hizbullah’ın istihbarat toplama ve değerlendirmelerinden sorumlu birimler olduğu öne sürüldü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edilmişti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.