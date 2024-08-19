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Dünya

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 169'a çıktı

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 169'a yükseldi.

Amer Fouad Fouad Solyman, Muhammed Emin Canik  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 169'a çıktı

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in 318 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürdüğü gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Gazeteci İbrahim Mervan Muharib'in hayatını kaybetmesiyle, Gazze Şeridi'ne soykırım savaşının başlatılmasından bu yana yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 169'a yükseldi." denilen açıklamada, Muharib'in, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine karadan giren İsrail ordusuna ait araçlara ilişkin medya takibi yaptığı sırada, İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail ordusunun sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve basınla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması konusunda çaba gösterme çağrısında bulunuldu.

Filistin basınında sabah çıkan haberde, İsrail ordusunun dün Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamed kentinde görev başındaki bir grup gazeteciyi hedef aldığı ve bu saldırıdan sonra gazeteci Muharib'den haber alınamadığı belirtilmişti.

Muharib'in cansız bedeni, Hamad kenti yakınlarında bulunmuştu.

Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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