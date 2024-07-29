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Dünya

İsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.

İdiris Okuduci  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
İsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Beyrut

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranında 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle söz konusu uçuş iptal ve ertelemelerinin sabaha dek süreceği belirtiliyor.

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, dün Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.


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