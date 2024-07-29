Dolar
33.02
Euro
35.77
Altın
2,389.95
ETH/USDT
3,366.50
BTC/USDT
69,401.00
BIST 100
10,825.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in olası saldırısına karşı askıya alınan Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlar kısmen başladı

İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırıları nedeniyle askıya alınan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferleri aşamalı olarak başladı.

Wassim Samih Seifeddine, Mahmut Geldi  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
İsrail'in olası saldırısına karşı askıya alınan Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlar kısmen başladı

İstanbul

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki bilgi ekranında uçuşların yeniden düzenlendiği görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre de sabah yeniden başlayan uçuşlar kapsamında bazı uçaklar havalimanına indi.

Gece askıya alınan seferlerin yeniden başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Havalimanı'ndan, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan'ın Demmam kentindeki havalimanından gelen uçaklar havalimanına ulaştı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan bazı seferlerin yapıldığı aktarılırken bazı seferlerin ise iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Havalimanından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam askıya alınan uçuşların saat 08.00'den itibaren aşamalı olarak başladığını belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle 28 Temmuz Pazar akşamı planlanan tüm uçuşlar iptal edilmiş veya ertelenmişti.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da eyyam-ı bahurun etkisiyle hissedilen sıcaklık yeniden 40 dereceyi bulacak
Boşanmada erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımları ile eşit kusur sayıldı
Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı
MİT, Türk askerine saldırı hazırlığındaki​​​​​​ PKK/KCK'lı teröristleri Irak'ın kuzeyinde​ etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

İsrail'in olası saldırısına karşı askıya alınan Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlar kısmen başladı

İsrail'in olası saldırısına karşı askıya alınan Beyrut Havalimanı'ndaki uçuşlar kısmen başladı

İsrail, yerinden ettiği 2,3 milyon kişiyi Gazze'nin yüzde 14'lük kısmına hapsetmeye çalışıyor

İsrail güçleri, Beytullahim’de onlarca Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail medyasına göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor

İsrail medyasına göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor
İsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

İsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı
Netanyahu ve Gallant, Hizbullah'a saldırının nitelik ve zamanını belirlemekle görevlendirildi

Netanyahu ve Gallant, Hizbullah'a saldırının nitelik ve zamanını belirlemekle görevlendirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet