İsrail'in Nusayrat Kampı'ndaki çadıra saldırısında yaşamını yitiren gazeteci Haris'e veda edildi
DEYR BELAH
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları 402 gündür devam ederken ordunun dün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarındaki Sevariha bölgesinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Haris ve eşi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Filistinli gazeteci Haris ve eşine yakınlarının vedası yürekleri burktu.
— Oğlum, Allah sana rahmet etsin. Evladım. Ya Rab bizleri şehitlerden eyle— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 11, 2024
— Oğlum ve eşini birlikte katlettiler. Geriye evlatları kaldı
İsrail’in Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Haris… pic.twitter.com/BrBN484s8n
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 189'a yükseldi.
Saldırıda yaşamını yitiren gazetecinin iki çocuğunun ağır yaralandığı ve Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.