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Dünya

İsrail'in Nusayrat Kampı'ndaki çadıra saldırısında yaşamını yitiren gazeteci Haris'e veda edildi

11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
İsrail'in Nusayrat Kampı'ndaki çadıra saldırısında yaşamını yitiren gazeteci Haris'e veda edildi

DEYR BELAH

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları 402 gündür devam ederken ordunun dün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarındaki Sevariha bölgesinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Haris ve eşi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Filistinli gazeteci Haris ve eşine yakınlarının vedası yürekleri burktu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısı 189'a yükseldi.

Saldırıda yaşamını yitiren gazetecinin iki çocuğunun ağır yaralandığı ve Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

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