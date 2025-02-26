İsrail'in Lübnan'ın doğusunda bir araca düzenlediği SİHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti
Lübnan'ın doğusunda, İsrail'in silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) bir otomobile düzenlediği saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin doğusundaki Hermel ilçesini El-Kasr beldesine bağlayan yol üzerinde bir aracın SİHA saldırına hedef olduğunu bildirdi.
Bekaa Vadisi'nin kuzeyindeki bölgede düzenlenen saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.
İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.
Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 80 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.
Lübnanlı yetkililer, ülkenin güneyindeki işgalini sürdüren İsrail'in saldırılar düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini belirtiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.