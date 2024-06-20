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Dünya

İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Wassim Samih Seifeddine, Çağrı Koşak  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
İsrail'in Lübnan'da bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hanavey beldesinde düzenlediği hava saldırısında bir kamyoneti hedef aldığını bildirdi.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların sayısı ve durumuyla ilgili ayrıntılara yer verilmeyen haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Sur bölgesinden Ebu Esved bölgesine kadar uçuş yaptığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan sınırı yakınlarındaki Hayam, Kefr Killa ve Deyr Mimas bölgelerine topçu ateşi açtığı da aktarıldı.

Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sınır yakınlarındaki Kefr Şuba bölgesinde "doğrudan hedef alındığını" aktardı.

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