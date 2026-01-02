Dolar
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

Lübnan Başbakan Yardımcısı: Baas rejimi yanlılarının Lübnan'daki hareketliliğine dair iddialar endişe verici

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, Suriye'deki devrik Esed rejimi yanlılarının Lübnan'daki şüpheli hareketliliğine ilişkin medyada yer alan iddiaların endişe verici olduğunu belirtti.

Ethem Emre Özcan  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Lübnan Başbakan Yardımcısı: Baas rejimi yanlılarının Lübnan'daki hareketliliğine dair iddialar endişe verici

Beyrut

Mitri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Devrik Baas rejimi yanlılarının Lübnan'daki hareketliliğine dair iddialar endişe verici. Lübnan güvenlik birimleri bu söylentilerin doğruluğunu araştırmalı ve gerekli tedbirleri almalı." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başbakan Yardımcısı Mitri, Lübnan üzerinden Suriye'nin birliğine zarar verebilecek veya güvenliği ile istikrarını tehdit edebilecek her türlü eylemin önlenmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Mitri paylaşımında, karşılıklı güven, iki ülkenin egemenliğine saygı ve ortak çıkarlar temelinde Suriye makamlarıyla işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının dün yayımladığı belgeselde, Baas rejiminin yıkılmasının ardından Lübnan'a kaçan bazı rejim unsurlarının Suriye'deki istikrarı hedef almayı amaçlayan bazı faaliyetlerine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

