Dünya

BM'den İsrail'e Filistinli tutuklular için idam cezası öngören yasa tasarısını geri çekme çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail yetkililerine, hem işgal altındaki Filistin topraklarında hem de İsrail'de belirli koşullar altında Filistinlilere idam cezası öngören yeni yasa tasarısını geri çekme çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
BM'den İsrail'e Filistinli tutuklular için idam cezası öngören yasa tasarısını geri çekme çağrısı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemelerin uluslararası hukuka birçok açıdan aykırı olduğunu vurguladı.

Türk, "İsrail Meclisinde ölüm cezasının uygulanma eşiğini düşürmeye yönelik bir dizi öneri, Filistinlilere karşı ayrımcılık ve adil yargılanma haklarının ihlali ile uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukun diğer ihlalleri açısından ciddi endişeler uyandırıyor. İdam söz konusu olduğunda, BM çok açık ve her koşulda buna karşı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür önerilerin, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamındaki İsrail yükümlülükleriyle tutarsız olduğunu belirten Türk, mahkemelere hiçbir takdir yetkisi bırakmayan ve yaşam hakkını ihlal eden zorunlu ölüm cezaları getirilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.

"Öneri, diğer insan hakları endişelerini de gündeme getiriyor"

Türk, "Ayrıca öneri, sadece Filistinlilere uygulanacak olması nedeniyle ayrımcı olması dahil diğer insan hakları endişelerini de gündeme getiriyor." ifadesini kullandı.

Bu tür yasaların dilinin ve İsrailli politikacıların açıklamalarının, düzenlemenin yalnızca adil olmayan yargılamalar sonucunda mahkum edilen Filistinlilere uygulanmasının hedeflendiğini gösterdiğine dikkati çeken Türk, önerilen değişikliklerin işgal altındaki Batı Şeria'da geçerli olan askeri yasayı değiştireceğini kaydetti.

Türk, bu kapsamda askeri mahkemelerin, işgal altındaki Batı Şeria'da kasıtlı öldürme suçundan mahkum edilen herkes için zorunlu ölüm cezası öngörmek zorunda bırakılacağını ifade etti.

İsrail Meclisi, tasarının ilk okumasını onaylamıştı

İsrail Meclisi, Kasım 2025'te Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısının ilk okumasını onaylamıştı. Yasanın yürürlüğe girmesi için ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

Tasarıda, ölüm cezası verildikten sonra infazın 90 gün içinde "zehirli iğne yöntemiyle" gerçekleştirilmesi planlanıyor.

