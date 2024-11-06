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Dünya

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 50'ye yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 50'ye, yaralı sayısı ise 13 bin 658'e ulaştı.

Mahmut Geldi  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 50'ye yükseldi Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

İstanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarda 37 kişinin öldüğü, 105 kişinin yaralandığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik devam eden saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 50'ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 658'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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