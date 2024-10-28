İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 710'a yükseldi
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 710'a çıktı.
İstanbul/Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.
İsrail'in ülkeye yönelik dünkü saldırılarında 38 kişinin öldüğü, 124 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonucu 27 Ekim Pazar gününe kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 710'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, İsrail saldırılarında düne kadar yaralananların sayısının ise 12 bin 592'e yükseldiği ifade edildi.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.
İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 179 hava saldırısı düzenledi
İsrail'in, Lübnan'a son 48 saatte 179, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 11 bin 340 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.
İsrail ordusunun son 2 günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 179 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, böylece İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 11 bin 340'a çıktığı ifade edildi.
İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için açılan sığınma merkezleri sayısının da 1114'e ulaştığına işaret edilen raporda, sığınma merkezlerine şu ana kadar 189 bin 298 kişinin yerleştirildiği belirtildi.
İsrail'in bombardımanı nedeniyle göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül-28 Ekim tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 518 bin 440 kişinin geçiş yaptığı ifade edildi.
Raporda, bunlardan 353 bin 410'unun Suriyeli ve 165 bin 30'unun da Lübnan vatandaşı olduğu belirtildi.
İsrail ordusunun, Baalbek el-Hirmil vilayetinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil vilayetinde düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Baalbek kentine bağlı Brital beldesinde bir binayı bombaladığı belirtildi.
Brital beldesinde düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, saldırıda yaralanan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Saldırı sonucu yakın binalarda ve bazı araçlarda hasar oluştuğu bilgisinin paylaşıldığı haberde, İsrail savaş uçaklarının bölgedeki Tareyya beldesinde de bir motosikleti hedef aldığına işaret edildi.
Haberde, motosiklete yönelik hava saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.