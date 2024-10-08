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Dünya

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 17 Eylül'den bu yana 65 sağlık çalışanı öldürüldü

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Lübnan Olay Müdahale Yönetici Yardımcısı Ian Clarke, İsrail'in saldırılarını havadan ve karadan sürdürdüğü Lübnan'da 17 Eylül'den bu yana sağlık sistemine yönelik 16 saldırıda 65 sağlık çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 17 Eylül'den bu yana 65 sağlık çalışanı öldürüldü

Cenevre

Clarke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da sağlık sistemine yönelik artan şiddetin etkisinden derin endişe duyduklarını kaydeden Clarke, "17 Eylül'den bu yana Lübnan'daki sağlık sistemine yönelik 16 saldırı kayıtlara geçti. Bu saldırılar 65 sağlık personelinin ölümü ve 40'ının ise yaralanması ile sonuçlandı." dedi.

Clarke, Lübnan'ın güneyinde artan saldırılar nedeniyle 96 sağlık ocağının kapatıldığını, 5 hastanenin ise fiziksel veya altyapısal hasar nedeniyle işlevsiz kaldığını söyledi.

Bölgede 4 hastanenin ise kısmen boşaltıldığını anlatan Clarke, "Acil servisler çok sınırlı kapasiteyle de olsa sürdürülüyor. Kritik diyaliz ve kanser hastaları dahil hastaların başka hastanelere nakledilmesi gerekti." dedi.

Clarke, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının hızla arttığını vurgulayarak, bu kişilerin salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu da ifade etti.

Lübnan'ın sağlık sisteminin yıllardır ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan etkilendiğini anımsatan Clarke, tüm bu yaşananların sağlıkla ilgili sorunları derinleştirdiğini aktardı.

Clarke, yaşanan zorluklara rağmen DSÖ'nün Lübnan Sağlık Bakanlığı ile koordineli hareket ettiğini ve onları desteklediğini dile getirdi.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 83 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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