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Dünya

İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için taleplerini ABD'ye ilettiği iddia edildi

İsrail yönetiminin Lübnan'a saldırıları sona erdirmek için "diplomatik koşullarını" içeren bir belgeyi ABD'ye ilettiği öne sürüldü.

Mustafa Deveci  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için taleplerini ABD'ye ilettiği iddia edildi

Ankara

İsrail'in Walla haber sitesi, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için "taleplerini" geçen hafta Washington'a bildirdiğini iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin hazırladığı talepleri içeren belgenin ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in Beyrut'a yapacağı ziyaret öncesi Beyaz Saray'a gönderildiği belirtildi.

Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a saldırıları sonlandırmak için öne sürdüğü taleplerin başında "İsrail ordusunun Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını ve Lübnan'ın güneyindeki askeri altyapısının yeniden inşasını engellemek için aktif uygulama yapmasına izin verilmesinin" yer aldığı ifade edildi.

Buna ek olarak Tel Aviv yönetiminin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da "operasyon serbestliği" istediği kaydedildi.

İsrail'in dile getirdiği bu iki talebin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına aykırı olduğuna dikkati çekildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İsrail'in bu taleplerinin Lübnan'ın egemenliğini zayıflatacağını ve Beyrut yönetiminin bu şartları kabul etme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein'in bugün Beyrut'u ziyaret ederek İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması çabaları kapsamında Lübnanlı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.


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