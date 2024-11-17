İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 481'e yükseldi
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 29 artarak 3 bin 481'e çıktı.
İstanbul
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 29 kişinin öldüğü, 122 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba'ya saldırı düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 17, 2024
Saldırı sonucu hedef alınan bina ve çevredeki yapılarda hasar oluştu pic.twitter.com/mfoCSid63y
Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 896'sı kadın ve çocuk, 210'u sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 481'e, yaralı sayısının da 14 bin 786'ya yükseldiği belirtildi.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıklamıştı.
İsrail'in Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun başkent Beyrut'taki Mar İlyas bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Sivillerin yoğun olduğu bölgeye uyarı yapılmadan düzenlenen İsrail saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Beyrut'ta Mar İlyas bölgesinde elektronik cihaz satan bir mağazaya saldırı düzenledi.
Lübnan haber ajansı NNA ise İsrail'in Mar İlyas bölgesine saldırılarının ardından çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Lübnan Başbakanı Mikati: İsrail'in saldırılarında ölen Lübnan askeri sayısı 36'ya yükseldi
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini duyurdu.
Mikati, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararı uyarınca ordunun görevlerini yerine getirmesine ve devlet otoritesini tüm Lübnan topraklarına yaymasına olanak sağlanması gerektiğini vurguladı.
Lübnan Başbakanı, İsrail'in Hasbaya bölgesini hedef alması sonucu iki askerin hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ölen Lübnan askeri sayısının 36'ya yükseldiğini kaydetti.
Öte yandan, Lübnan ordusundan 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 14 Lübnan askerinin bilgileri paylaşıldı.
Lübnan ordusu daha önce İsrail ordusunun, Nebatiye'ye bağlı Hasbaya bölgesinde bir karakolu hava saldırısıyla doğrudan hedef aldığını açıklamıştı.
Saldırıda 2 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı kaydedilmişti.
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 sağlık çalışanı öldü
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 2 sağlık görevlisi öldü, 2'si yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da uluslararası hukuku ve normları hiçe sayarak sağlık personelini hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.
Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Humin et-Tahta'da İsrail ordusunun İslam Sağlık Kurumu merkezini hedef alması sonucu bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı.
Sur kentine bağlı Hanaviye'de aynı kuruma bağlı bir merkeze İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda da 1 sağlık çalışanı öldü.
Sur'un el-Bazuriye beldesinde ise İslam Sağlık Kurumuna bağlı ambulans merkezinin hedef alınması sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan'a 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 210 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 350'si de yaralandı.
İlk saldırı Ras en-Neba'ya düzenlenmişti
İsrail, bugün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldürüldüğü aktarılmıştı.
Lübnan haber ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisinin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.