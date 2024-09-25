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Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda Al Manar televizyonu kameramanı öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a ait Al Manar televizyonu kameramanı Kamil Karaki hayatını kaybetti.

Stephanie Rady, Esat Fırat  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda Al Manar televizyonu kameramanı öldü

Lebanon

Lübnan merkezli Al Manar televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kameramanımız Kamil Karaki, Siyonistlerin hava saldırısında şehit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Kantara beldesinden olan Karaki’nin 25 yılı aşkın süredir Al Manar televizyonu için çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Gazeteciler Sendikası, İsrail’in gazetecileri hedef alan saldırılarını kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Lübnan'ın tüm bölgelerinde sivillere karşı devam eden saldırılarını ve daha fazla masum insanı hedef alan soykırım niteliğindeki katliamlarının yaygınlaşmasını kınıyoruz. Gazeteciler ve kameramanlar da bu katliamlardan kurtulamadı. Son olarak Al Manar televizyonunun kameramanı Kamil Karaki, Kantara'daki beldesinde hedef alındı."

İsrail ordusunun 23 Eylül sabahından bu yana yoğun hava saldırılarına hedef olan Lübnan'da, dün de Al Mayadeen televizyonu muhabiri Hadi es-Seyyid İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.

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