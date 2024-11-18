İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İsrail’in kuzeyinde bir binaya isabet eden roket saldırısında bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İstanbul
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Shfar'am beldesindeki bir binaya roket saldırısı gerçekleşti.
Saldırıda ağır yaralanan bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 5 roket atıldığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.