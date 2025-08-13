İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 235'e çıktığı bildirildi.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte üçü çocuk 8 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.
Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 106'sı çocuk, 235'e yükseldiğini kaydetti.
Gazze "açlıktan" ölüyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu, yerinden edilenlerin çadırlarını ve toplanma alanlarını hedef aldı
Tıbbi kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenlerin toplanma alanlarını hedef aldı.
İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere ateş açtı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Duf" ailesine ait evin hedef alındığı hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.
Kentin güneyinde, Tel el-Hava Mahallesi'ndeki 8. Cadde'de de yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar vuruldu. Saldırıda, Filistinli "Ebu Hanidek" ailesinden 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah ile Han Yunus kentlerini ayıran Morag bölgesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte 123 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 123 ölü ve 437 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 201 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 484 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1859 kişinin öldürüldüğü, 13 bin 594 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 722'ye, yaralıların sayısının 154 bin 525'e ulaştığı bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.