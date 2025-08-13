Dolar
40.74
Euro
47.75
Altın
3,362.34
ETH/USDT
4,685.60
BTC/USDT
120,463.00
BIST 100
10,952.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü Köyü yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 235'e çıktığı bildirildi.

Ramzi Mahmud, Hosni Nedim, Ömer Erdem  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte üçü çocuk 8 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 106'sı çocuk, 235'e yükseldiğini kaydetti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu, yerinden edilenlerin çadırlarını ve toplanma alanlarını hedef aldı

Tıbbi kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenlerin toplanma alanlarını hedef aldı.

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere ateş açtı. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Duf" ailesine ait evin hedef alındığı hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneyinde, Tel el-Hava Mahallesi'ndeki 8. Cadde'de de yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlar vuruldu. Saldırıda, Filistinli "Ebu Hanidek" ailesinden 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah ile Han Yunus kentlerini ayıran Morag bölgesine düzenlediği saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 123 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 123 ölü ve 437 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 201 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 484 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1859 kişinin öldürüldüğü, 13 bin 594 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 722'ye, yaralıların sayısının 154 bin 525'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Kolasından ölü arı çıkan kişi, ABD'li küresel firmaya karşı hukuk mücadelesi başlattı
Tekirdağ'daki Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklığın etkisiyle yüzde 4'e düştü
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı

Benzer haberler

Yunanistan'da Filistin destekçileri İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti

Yunanistan'da Filistin destekçileri İsraillileri taşıyan gemiyi protesto etti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir'den Hayfa’daki İzzeddin el-Kassam’ın kabrini yıkma tehdidi

Gazze’yi işgal planı ve kitle transferi: Uluslararası hukuk ne diyor?

Gazze’yi işgal planı ve kitle transferi: Uluslararası hukuk ne diyor?
Kanada'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla artan Müslüman karşıtlığı, ülkenin çok kültürlü yapısını sarsıyor

Kanada'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla artan Müslüman karşıtlığı, ülkenin çok kültürlü yapısını sarsıyor
ABD'de, İsrail'in Gazze'ye ve gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterisi düzenlendi

ABD'de, İsrail'in Gazze'ye ve gazetecilere yönelik saldırılarına tepki gösterisi düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet