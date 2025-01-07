İsrail'in hapishane ve gözaltı merkezlerinde 7 Ekim'den beri 54 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana 35'i Gazze Şeridi'nden olmak üzere 54 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ankara
Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hapishane ve gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden Filistinlilere ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, 1967'den bu yana 291 Filistinlinin İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 35'i Gazze Şeridi'nden olmak üzere 54 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde de binlerce Filistinliyi alıkoymuştu.
Filistin makamları, alıkonulanların İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde cinsel istismar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.