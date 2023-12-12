Dolar
28.94
Euro
31.17
Altın
1,981.89
ETH/USDT
2,223.10
BTC/USDT
41,334.00
BIST 100
7,728.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyonun Levent’teki merkezinde, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirdikleri “Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Hamas'la esir takası için yeniden müzakereye hazır olduğu iddia edildi

İsrail'in, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için yeniden müzakereye hazır olduğu öne sürüldü.

Zein Khalil, Gülşen Topçu  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
İsrail'in, Hamas'la esir takası için yeniden müzakereye hazır olduğu iddia edildi

Kudüs

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde, İsrail'in müzakereye hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı belirtildi.

Haberde, gelecek hafta yeni bir anlaşma sağlanmasının ihtimal dahilinde olmadığı, ancak İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için yeni bir süreç başlatmak istediği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde İsrail'i ziyaret etmesi beklenen Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric ile gerçekleştireceği görüşmede Kızılhaç'a da baskı yapmayı planladığı yazıldı.

Haberde adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin "yeni anlaşmaların yapılması için koşulların olgunlaştığı" ifadesine yer verildi.

Söz konusun yetkili, Mossad Şefi David Barnea'nın arabulucuların söyleyeceklerine kulak vermek için yeni talimatlar aldığını iddia ederek, "Katarlılar konuşmak isterse dinleriz." ifadelerini kullandı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek bunu reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Aşama aşama enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz
Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
Irak'ın kuzeyindeki 13 terör hedefi hava harekatıyla imha edildi
Bakan Uraloğlu, yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı

Benzer haberler

İsrail'in, Hamas'la esir takası için yeniden müzakereye hazır olduğu iddia edildi

İsrail'in, Hamas'la esir takası için yeniden müzakereye hazır olduğu iddia edildi

BM: Yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyuyoruz

ABD: İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz

İsrailli uzmana göre, ordu, Gazze'deki kara harekatını 1.5 ayda bitirmeyi planlıyor

İsrailli uzmana göre, ordu, Gazze'deki kara harekatını 1.5 ayda bitirmeyi planlıyor
İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu, dünyanın ve halkın çoğunluğunun güvenini kaybetti

İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu, dünyanın ve halkın çoğunluğunun güvenini kaybetti
Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin eşliğinde Filistinlilerin zeytinliklerini talan etti

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin eşliğinde Filistinlilerin zeytinliklerini talan etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet