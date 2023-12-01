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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Hamas'ın saldırı planından 1 yıldan uzun süredir haberi olduğu iddia edildi

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırı için hazırladığı planı, 1 yıldan uzun bir süre önce ele geçirdiği ancak ülkenin askeri ve istihbarat yetkililerinin planın hayata geçmesinin çok zor olduğunu düşünerek bunu göz ardı ettiği ileri sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
İsrail'in, Hamas'ın saldırı planından 1 yıldan uzun süredir haberi olduğu iddia edildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

The New York Times'ın (NYT) haberinde, İsrailli yetkililerin "Eriha Duvarı" kod adını verdiği ve Hamas tarafından hazırlandığı ileri sürülen yaklaşık 40 sayfalık belgenin, Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği kapsamlı saldırıyı madde madde özetlediği bildirildi.

İsrail'in, Hamas'ın saldırı için hazırladığı detaylı plandan 1 yıldan fazla süredir haberdar olduğu kaydedilen haberde, ülkedeki askeri ve istihbarat yetkililerinin planı "hayal ürünü" olarak nitelendirip gerçekleşmesini çok zor bularak, dikkate almadığı öne sürüldü.

NYT tarafından incelenen belgede saldırı için net tarih verilmezken, "Gazze Şeridi'nin etrafındaki tahkimatı ezmek, İsrail şehirlerini ele geçirmek ve kilit askeri üslere saldırmak" üzere tasarlanmış metodik bir saldırı planının tarif edildiği belirtildi.

Hamas'ın, saldırı planının bir parçası olan ve belgede öngörülen "roket yağmuru, sınır boyunca yer alan güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri devre dışı bırakacak insansız hava araçları (İHA) ve silahlı kişilerin yamaç paraşütleriyle, motosikletlerle ve yaya olarak toplu halde İsrail'e akın etmesi" gibi adımların hepsini şaşırtıcı biçimde tamı tamına uyguladığı kaydedildi.

Belgede ayrıca Hamas'ın İsrail ordusuna ilişkin bazı hassas bilgiyi elde ettiğinin görüldüğü öne sürüldü, bunun üzerine İsrail tarafında bu konudaki istihbaratı nasıl topladığı ve İsrail güvenlik teşkilatı içinde sızıntı olup olmadığı sorularının gündeme geldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, Gazze sınırında görevli birimindeki yetkililerin de belgenin ortaya çıkmasından bir süre sonra Hamas'ın niyetinin "belirsiz" olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Temmuz 2023'te de İsrail'de sinyal istihbaratı toplamaktan ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'den kıdemli bir analistin, Hamas'ın söz konusu planda ana hatlarıyla belirtilenlere benzeyen ve günlerce süren yoğun bir eğitim tatbikatı yaptığı konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.


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