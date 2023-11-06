Dolar
28.44
Euro
30.55
Altın
1,987.16
ETH/USDT
1,893.90
BTC/USDT
34,966.00
BIST 100
7,862.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında iki hastanede büyük yıkım oldu

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda iki hastanede geniş çaplı yıkım meydana geldiği belirtildi.

Mohammed Majed, Safiye Karabacak, Halime Afra Aksoy  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında iki hastanede büyük yıkım oldu Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail'in bombardımanı, Gazze Şeridi'ndeki tek psikiyatri hastanesinin yanı sıra göz hastanesinde büyük ve geniş çaplı yıkıma yol açtı." dedi.

Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin çevresini dün gece bombaladığını hatırlattı.

Filistinli yetkili, "İşgalciler, halkı aç bırakmak için fırınları, tüm su ve güneş enerjisi kaynaklarını kasten bombalıyor. İlerleyen saatler işgalin işlediği suçların boyutlarını ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, İsrail'e "sivil kayıplardan kaçınması" çağrısı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, İsrail'e "sivil kayıplardan kaçınması" çağrısı

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı yeni bir "Nekbe" ile karşı karşıya

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında iki hastanede büyük yıkım oldu

Yıldırım: Sahadan tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna hizmet eden Türk haber ajanslarıdır

Yıldırım: Sahadan tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna hizmet eden Türk haber ajanslarıdır
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır
İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti

İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet