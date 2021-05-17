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Dünya, Filistin Saldırı Altında

İsrail'in Gazze'ye saldırısında biri çocuk 2 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de iki eve düzenlediği füze saldırısında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

Hamdi Yıldız   | 17.05.2021
İsrail'in Gazze'ye saldırısında biri çocuk 2 kişi daha hayatını kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan Gazi eş-Şevva apartmanının üst katlarına İsrail ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi.

Saldırıda, biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Ziyad Ebu Dayir (54) ve yeğeni Ebu Dayir'in (11) saldırıda hayatını kaybettiğini, ailenin yemek yerken saldırıya uğradığını aktardı.

Yine İsrail tarafından düzenlenen bir başka saldırıda Rimal Mahallesi'nin kuzeyindeki 6 katlı Muhenned apartmanı yerle bir oldu.

Saldırı sonucu çevredeki onlarca binanın da hasar gördüğü belirtildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı çocuk 202'ye yükseldi.

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